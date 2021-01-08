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Самолет рейса Новосибирск-Сургут развернулся из-за отказа двигателя 

Газета.Ru 1 час назад
У самолета рейса Новосибирск-Сургут отказал двигатель
Фото: ТАСС
Самолет, направляющийся из Новосибирска в Сургут 8 января, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Отмечается, что инцидент произошел в 6.27 (2.27 мск). По предварительной причине, у судна АТР-72 отказал правый двигатель.
По информации прокуратуры, на борту лайнера находились 52 пассажира, а также пять членов экипажа. Посадка самолета была произведена в штатном режиме, никто не пострадал.
В ведомстве уточнили, что Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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Происшествия , Новосибирск , Новосибирская Область , Свердловская Область , Сургут , Уральский , Ханты-Мансийский автономный округ
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