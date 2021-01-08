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Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию 

РИА Новости 34 минуты назад
Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
Фото: РИА Новости
Все моряки с российского краболова "Николай Солодчук" в порту Намибии, которые просили помощи в погашении долгов по зарплате и репатриации, получили деньги и вернулись в Россию, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Осенью 2020 года Суханов сообщил РИА Новости, что российские моряки с краболова "Николай Солодчук", находящегося в порту Намибии, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате на 20 миллионов рублей. Экипаж рассказывал, что не получает зарплату год. Судно приписано к Петропавловску-Камчатскому. Вода, продукты, топливо на судне есть, почти все моряки переболели коронавирусом, отмечал Суханов. Следователи начали проверку по обращению моряков. Позже экипажу начали гасить долги по зарплате, выплатили 3,5 миллиона рублей. В ноябре моряки договорились с судовладельцем о выходе в рейс и последующей выплате им зарплаты, они вышли в море. Третьего января Суханов сообщал, что начались выплаты, а моряки группами стали вылетать на родину, часть членов экипажа осталась на борту для организации выгрузки груза.

"Все моряки наконец добрались до дома. Получен весь долг по зарплате. Последние четыре члена экипажа уже дома с полным расчетом", — сказал Суханов.

По его словам, моряки поблагодарили за оказанную помощь профсоюз, СК и СМИ.
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Происшествия , РИА Новости , Камчатский Край , Намибия , Петропавловск-Камчатский
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