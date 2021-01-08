Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Житель Нижегородской области воскрес после трех суток в морге 

Свободная пресса 3 часа назад
Житель Нижегородской области воскрес после трех суток в морге
Фото: РИА Новости
В Нижегородской области 56-летний мужчина ожил спустя три дня после своей "смерти". В этот момент он находился в холодильнике.
Как сообщает МК, история началась с того, что мужчина почувствовал себя плохо дома. После этого он позвал на помощь соседку и попытался вызвать скорую. А затем потерял сознание.
Как только мужчина очнулся, то почувствовал страшный холод. Он выбрался из холодильника и вышел к санитарам.
Между тем опрошенные врачи назвали этот случай уникальным. Мужчина провел трое суток в холодильнике, где "даже здоровый человек не сможет выжить", уверены эксперты.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
Свободная пресса: последние новости
Житель Крыма убил родную дочь из-за громкого плача Житель Крыма убил родную дочь из-за громкого плача Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в Чувашии Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в Чувашии Обвал шахты на Камчатке: один пропавший найден погибшим Обвал шахты на Камчатке: один пропавший найден погибшим
Происшествия , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение