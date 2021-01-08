Житель Нижегородской области воскрес после трех суток в морге 

Нижегородской области 56-летний мужчина ожил спустя три дня после своей "смерти". В этот момент он находился в холодильнике.

Как сообщает МК, история началась с того, что мужчина почувствовал себя плохо дома. После этого он позвал на помощь соседку и попытался вызвать скорую. А затем потерял сознание.

Как только мужчина очнулся, то почувствовал страшный холод. Он выбрался из холодильника и вышел к санитарам.

Между тем опрошенные врачи назвали этот случай уникальным. Мужчина провел трое суток в холодильнике, где "даже здоровый человек не сможет выжить", уверены эксперты.