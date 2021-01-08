Осужденной за похищение детей россиянке вынесут приговор

Федеральный суд в Канзасе вынесет новый приговор по делу российской гражданки Богданы Осиповой , которая ранее была осуждена за похищение собственного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.

Судья Эрик Мелгрен, приговоривший ранее Осипову к семи годам и раскритикованный за это апелляционным судом, вынесет повторный приговор, как того потребовала высшая судебная инстанция. Осиповой в зале суда в городе Уичито не будет: ей разрешили проживать у родственников в Нью-Йорке . Судья Мелгрен, который в прошлом противился освобождению Осиповой или заочному вынесению приговора, может в теории назначить подсудимой новый срок по своему усмотрению. При этом суды в США обычно следуют рекомендациям минюста по длительности приговора. Учитывая, что Осипова уже отсидела максимальный рекомендованный срок за похищение ребенка, маловероятно, чтобы ей назначили дополнительный срок. Вместе с тем суд может наложить на нее другие ограничительные меры, добиваясь, чтобы она вернула двух из трех своих детей из России в США.

Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в Россию, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.

Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.