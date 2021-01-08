Трехлетняя россиянка погибла на горке

В Елабуге трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки на снегокате. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.
"По факту смерти трехлетней девочки, получившей травму головы при катании на снегокате в Елабуге, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности"", — сказал Галиев.
Он отметил, что прокуратура взяла на контроль расследование. Инцидент произошел 31 декабря в национальном парке "Нижняя Кама". Девочка врезалась в дерево, из-за чего получила травму головы. Ребенка госпитализировали сначала в центральную районную больницу Елабужского района, а затем — в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. 3 января девочка умерла.