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В Татарстане трехлетний ребенок погиб, катаясь с горки 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Трехлетняя россиянка погибла на горке
Фото: ТАСС
В Елабуге трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки на снегокате. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.

"По факту смерти трехлетней девочки, получившей травму головы при катании на снегокате в Елабуге, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности"", — сказал Галиев.

Он отметил, что прокуратура взяла на контроль расследование. Инцидент произошел 31 декабря в национальном парке "Нижняя Кама". Девочка врезалась в дерево, из-за чего получила травму головы. Ребенка госпитализировали сначала в центральную районную больницу Елабужского района, а затем — в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. 3 января девочка умерла.
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Происшествия , Руслан Галиев , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Елабуга , Республика Татарстан
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