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Четыре человека погибли в ходе протестов у Конгресса США 

ТАСС и ещё 2 52 минуты назад
Четыре человека погибли в ходе протестов у Конгресса США
Фото: Reuters
Власти Вашингтона подтвердили гибель в общей сложности четырех человек во время протестов перед зданием Конгресса США в среду. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.
Он подтвердил гибель одной женщины от полученного в здании Конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трех других смертях, не уточнив конкретных причин гибели этих людей. "В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти", — сказал Конти.
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Происшествия , В мире , Конгресс США , США
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