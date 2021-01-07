Раскрыта личность погибшей в здании Капитолия женщины

Погибшая в здании Капитолия во время его захвата сторонниками президента США Дональда Трампа женщина оказалась ветераном из Сан-Диего. Об этом сообщил телеканал KUSI News, отрывок эфира размещен в Twitter канала.
Супруг погибшей женщины, которую звали Эшли Бэбитт, рассказал, что она была ветераном ВВС США. Бэббит служила 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Мужчина добавил, что супруга поддерживала политику Трампа и была «большим патриотом».
Ранее в Вашингтоне в ходе протестов сторонников действующего президента погибла женщина. Она получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия.
Не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания Капитолия в США. Один из пострадавших является офицером полиции, который пострадал в результате применения слезоточивого газа.
Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.
Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.