Раскрыта личность погибшей в здании Капитолия женщины

Погибшая в здании Капитолия во время его захвата сторонниками президента США Дональда Трампа женщина оказалась ветераном из Сан-Диего. Об этом сообщил телеканал KUSI News, отрывок эфира размещен в Twitter канала.

Супруг погибшей женщины, которую звали Эшли Бэбитт, рассказал, что она была ветераном ВВС США. Бэббит служила 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Мужчина добавил, что супруга поддерживала политику Трампа и была «большим патриотом».

Ранее в Вашингтоне в ходе протестов сторонников действующего президента погибла женщина. Она получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия.

Не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания Капитолия в США. Один из пострадавших является офицером полиции, который пострадал в результате применения слезоточивого газа.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.