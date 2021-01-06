Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Сочи сняли с авиарейса пьяного дебошира 

News.ru 28 минут назад
Вылет рейса Сочи — Москва задержали из-за нетрезвого пассажира
Фото: ТАСС
Нетрезвый дебошир был снят с рейса Сочи — Москва. Вылет задержали на два часа.
Инцидент произошёл вечером 5 января. Пьяный мужчина, войдя в салон, начал мешать остальным присутствовавшим в самолёте людям, а его соседка и вовсе не смогла занять своё место, после чего дебошир заснул, сообщает РЕН ТВ.
Прибывшая на место транспортная полиция разбудила неадекватного пассажира, чтобы снять его с рейса. Однако он отказался покидать борт, мотивируя это тем, что он важный человек. Мужчина также не реагировал на замечания членов экипажа.
Как писал NEWS.ru, мужчина на борту самолёта пообещал устроить взрыв, если не получит кофе в течение трёх минут. Инцидент произошёл 31 декабря.
Лайнер из Нижневартовска в московской аэропорт Домодедово пролетал над Нижним Новгородом. 61-летний житель Московской области Сергей выпил большую порцию алкоголя, после чего выдвинул ультиматум. Сотрудникам авиакомпании удалось успокоить мужчину. Бортпроводник доложил о ситуации в правоохранительные органы, теперь на мужчину могут возбудить уголовное дело.
Видео дня. Покупатель избил мужчину за неправильное ношение маски в Торжке
News.ru: последние новости
Россиянин задушил напавшую на него волчицу Россиянин задушил напавшую на него волчицу Награждённого Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске Награждённого Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске Украинца задержали по дороге из РФ с коллекцией оловянных солдатиков Украинца задержали по дороге из РФ с коллекцией оловянных солдатиков
Комментарии
Происшествия , Аэропорт Домодедово , МВД , РЕН ТВ , Краснодарский Край , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Нижневартовск , Нижний Новгород , Сочи , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
00:28
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
Войска
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение