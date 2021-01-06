Нетрезвый дебошир был снят с рейса Сочи Москва . Вылет задержали на два часа.

Инцидент произошёл вечером 5 января. Пьяный мужчина, войдя в салон, начал мешать остальным присутствовавшим в самолёте людям, а его соседка и вовсе не смогла занять своё место, после чего дебошир заснул, сообщает РЕН ТВ.

Прибывшая на место транспортная полиция разбудила неадекватного пассажира, чтобы снять его с рейса. Однако он отказался покидать борт, мотивируя это тем, что он важный человек. Мужчина также не реагировал на замечания членов экипажа.

Как писал NEWS.ru, мужчина на борту самолёта пообещал устроить взрыв, если не получит кофе в течение трёх минут. Инцидент произошёл 31 декабря.