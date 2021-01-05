Россиянин задушил напавшую на него волчицу 

Еврейском автономном округе волчица пришла в деревню и напала на человека. Мужчине удалось её задушить голыми руками.

Инцидент произошёл в селе Новотроицкое. Перед тем, как напасть на человека, волчица искусала лошадь и загрызла двух собак, сообщает РИА Новости.

Фермеру удалось изловчиться, повалить на землю и задушить хищника. После этого у волчицы были взяты анализы для экспертизы, а её тело сожгли вместе с убитыми собаками. В селе проведена вакцинация против бешенства.

Это не первый случай выхода волков к человеческому жилью. Заместитель начальника управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Константин Лощилов заявил, что точная причина такого поведения пока неизвестна. Чиновники хотят разобраться, голод или бешенство руководит обычно осторожными хищниками.

Как писал NEWS.ru, на улицах Омска в течение двух часов ловили сбежавшего оленя по кличке Стесняш. Животное подалось в бега во время прогулки в парке и за короткое время успело стать знаменитостью: видео с ним разлетелось по соцсетям.

Оказалось, что беглец живёт в местном конном клубе и не помышляет о путешествиях. Однако 27 декабря, когда его заводили с воскресной прогулки в ангар, он испугался налетевших на него собак. Те погнали Стесняша в парк, а затем на дорогу.