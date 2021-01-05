Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин задушил напавшую на него волчицу 

News.ru 32 минуты назад
Россиянин задушил напавшую на него волчицу
Фото: pixabay.com
В Еврейском автономном округе волчица пришла в деревню и напала на человека. Мужчине удалось её задушить голыми руками.
Инцидент произошёл в селе Новотроицкое. Перед тем, как напасть на человека, волчица искусала лошадь и загрызла двух собак, сообщает РИА Новости.
Фермеру удалось изловчиться, повалить на землю и задушить хищника. После этого у волчицы были взяты анализы для экспертизы, а её тело сожгли вместе с убитыми собаками. В селе проведена вакцинация против бешенства.
Это не первый случай выхода волков к человеческому жилью. Заместитель начальника управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Константин Лощилов заявил, что точная причина такого поведения пока неизвестна. Чиновники хотят разобраться, голод или бешенство руководит обычно осторожными хищниками.
Как писал NEWS.ru, на улицах Омска в течение двух часов ловили сбежавшего оленя по кличке Стесняш. Животное подалось в бега во время прогулки в парке и за короткое время успело стать знаменитостью: видео с ним разлетелось по соцсетям.
Оказалось, что беглец живёт в местном конном клубе и не помышляет о путешествиях. Однако 27 декабря, когда его заводили с воскресной прогулки в ангар, он испугался налетевших на него собак. Те погнали Стесняша в парк, а затем на дорогу.
Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться
News.ru: последние новости
На Украине изъята тонна героина На Украине изъята тонна героина Награждённого Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске Награждённого Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске Украинца задержали по дороге из РФ с коллекцией оловянных солдатиков Украинца задержали по дороге из РФ с коллекцией оловянных солдатиков
Комментарии 12
Происшествия , РИА Новости , Омск , Омская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
00:29
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
Общество
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
00:05
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
Шоу-бизнес
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
01:03
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
Происшествия
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
00:22
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
В мире Европа
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
00:43
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
Происшествия
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
00:42
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
В мире Наука и техника
Машину эвакуировали вместе с водителем
00:22
Машину эвакуировали вместе с водителем
Происшествия Новости Москвы
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
01:31
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение