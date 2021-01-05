Силовики изъяли тонну героина на Украине

Во Львове была изъята партия героина весом более 1 тонны. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в декабре прошлого года через Морской торговый порт «Южный» (г. Одесса), — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что далее «товар» под видом пищевой продукции транспортировали западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз. Силовики добавили, что во время обысков складов во Львове, в которых хранился наркотик, были задержаны четверо граждан Турции.

Сообщается, что ориентировочная стоимость изъятой партии составляет 2,3 млрд гривен (6 млрд рублей). Проводятся первоочередные следственные действия и предпринимаются меры для установления других соучастников преступления.

Как писал NEWS.ru, сотрудники украинской таможни в пункте пропуска «Староказачье — Тудора» в Одесской области обнаружили 54 килограмма кокаина в контейнере с бананами.

Груз прибыл из Южной Америки и должен был отправиться в Европу транзитом через Молдавию, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

На наркотики отреагировала служебная собака таможенников. В ходе последовавшего за этим осмотра 46 пакетов с запрещённым веществом, завёрнутых в серебристую пластиковую плёнку, нашли в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата. Экспресс-тест подтвердил, что обнаруженное вещество является кокаином. Стоимость партии наркотиков таможенники оценили в $12 млн