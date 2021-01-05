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Российское судно потеряло ход в Охотском море 

Павел Тиунов 37 минут назад
Российское судно потеряло ход в Охотском море
Фото: РИА Новости
Российское рыболовецкое судно «Герои Даманского» потеряло ход в Охотском море из-за неполадок с винтами, сообщает Interfax. На борту находится 60 человек.
Известно, что винты корабля остановились из-за того, что на них намотались рыболовные снасти. В результате судно начало дрейфовать в восточном направлении. Капитан «Героев» подал сигнал бедствия. На борту в настоящее время находятся 60 членов экипажа и 600 тонн улова. На помощь рыбакам было отправлено спасательное судно, которому, по предварительным оценкам, придется преодолеть расстояние в 700 км.
28 декабря, как сообщал «Рамблер», в Архангельской области у Новой Земли в Баренцевом море затонуло российское рыболовецкое судно «Онега». Корабль вышел в море на рыболовный промысел вопреки предупреждениям метеорологов о возможном обледенении. Именно оно стало причиной затопления судна. Подоспевшим на помощь рыбакам из воды удалось вытащить двух человек — матроса и штурмана. Остальные 17 членов экипажа до сих пор считаются без вести пропавшими. На их поиски были брошены пять судов, глубоководный аппарат, но спасательная операция результатов не принесла. Спасенные моряки заявили, что корабль стал тонуть во время шторма, когда на борт поднимали сеть с уловом. Экипаж, по их словам, буквально «смыло» с палубы.
Смерть одного из коллег моряки подтвердили, заявив, что его тело унесло в открытое море. Остальные якобы оказались в воде в гидрокостюмах без каких-либо спасательных средств. 4 января стало известно, что поиски пропавших рыбаков прекращены. Погибших найти не удалось.
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Происшествия , Интерфакс
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