Полицейские поймали пьяного Деда Мороза

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Москва

Задержание пьяного Деда Мороза инспекторами ДПС попало на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В Омске инспекторы ДПС задержали мужчину в костюме Деда Мороза, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Запись с камеры видеорегистратора, установленной в салоне спецмашины, опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».
Согревшийся горячительными напитками в мороз «дедушка» рассказал блюстителям порядка, что незадолго до Нового года развелся со своей супругой и ехал навестить дочь. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав.
Ранее сообщалось, в Ижевске водитель протаранил автомобили на парковке жилого дома.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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