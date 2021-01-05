Полицейские поймали пьяного Деда Мороза

Омске инспекторы ДПС задержали мужчину в костюме Деда Мороза, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Запись с камеры видеорегистратора, установленной в салоне спецмашины, опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

Согревшийся горячительными напитками в мороз «дедушка» рассказал блюстителям порядка, что незадолго до Нового года развелся со своей супругой и ехал навестить дочь. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав.