Пограничники задержали на границе с Россией украинца с солдатиками

Коллекцию оловянных военно-исторических миниатюр стоимостью $24 тысячи попытался вывезти украинец из России . Его задержали украинские пограничники.

Как сообщили в погранслужбе, гражданин Украины , возвращаясь из России в Украину на грузовом автомобиле DAF, решил подзаработать и провезти оловянных солдатиков разных эпох. Однако коллекция не была задекларирована.

В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии, — цитирует сообщение пограничников РИА Новости.

Как отмечается, стоимость одной такой миниатюры в интернете составляет около 1,5 тысячи гривен (около $53), все фигурки стоят более 700 тысяч гривен (более $24,5 тысяч). Пограничники изъяли коллекцию, а самого нарушителя украинца оштрафовали за недекларирование товаров коммерческого назначения.

Как писал NEWS.ru в Челябинской области задержан мужчина, получивший на почте посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет. В них, по данным оперативников, содержались наркотические средства.