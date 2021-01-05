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Москва

Украинца задержали по дороге из РФ с коллекцией оловянных солдатиков 

News.ru 16 минут назад
Пограничники задержали на границе с Россией украинца с солдатиками
Фото: pixabay.com
Коллекцию оловянных военно-исторических миниатюр стоимостью $24 тысячи попытался вывезти украинец из России. Его задержали украинские пограничники.
Как сообщили в погранслужбе, гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину на грузовом автомобиле DAF, решил подзаработать и провезти оловянных солдатиков разных эпох. Однако коллекция не была задекларирована.
В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии, — цитирует сообщение пограничников РИА Новости.
Как отмечается, стоимость одной такой миниатюры в интернете составляет около 1,5 тысячи гривен (около $53), все фигурки стоят более 700 тысяч гривен (более $24,5 тысяч). Пограничники изъяли коллекцию, а самого нарушителя украинца оштрафовали за недекларирование товаров коммерческого назначения.
Как писал NEWS.ru в Челябинской области задержан мужчина, получивший на почте посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет. В них, по данным оперативников, содержались наркотические средства.
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Происшествия , РИА Новости
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