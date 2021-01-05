Пассажир рейса " Владивосток Красноярск " устроил дебош и был снят с самолета, составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

По информации полиции, в дежурную часть поступило сообщение, что командир самолета, вылетающего из Владивостока в Красноярск, отказал в полете пассажиру, который находился в состоянии опьянения.

"Сотрудники транспортной полиции попытались сопроводить 34-летнего жителя Красноярского края в дежурную часть для составления административных протоколов. Проходя через посадочный рукав выхода к самолету, дебошир стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять сотрудников транспортной полиции, после чего умышленно нанёс себе телесные повреждения", — рассказала агентству Мироненко, уточнив, что после оказания медицинской помощи правонарушитель был доставлен в дежурную часть, от медицинского освидетельствования он отказался.

Она добавила, что составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство), статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Дебоширу грозит административный арест сроком до пятнадцати суток и административный штраф до 30 тысяч рублей. Проводится проверка и по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Санкция предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.