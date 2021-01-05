Эвакуаторщики увезли машину со спящим водителем

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Москва

Эвакуатор увез машину со спящим водителем и попал на видео 

Алевтина Жаркова 50 минут назад
Столичные эвакуаторщики увезли автомобиль с человеком внутри. Невнимательные работники городской службы не заметили, что в машине находится спящий водитель, и эвакуировали транспортное средство вместе с ним.
Инцидент произошел 30 декабря 2020 года в пять утра на Средней Переяславской улице в Москве. Мужчина проснулся по пути на штрафстоянку и стал сигналить своим «похитителям», чтобы привлечь их внимание. Он также снял видео из салона своего автомобиля и выложил его в Сеть. Как сообщил сам автор ролика, эвакуаторщики извинились за свой поступок.
Ранее сообщалось, что автомойщик врезался в театр в центре Москвы на угнанной иномарке.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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