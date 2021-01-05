Эвакуаторщики увезли машину со спящим водителем

Столичные эвакуаторщики увезли автомобиль с человеком внутри. Невнимательные работники городской службы не заметили, что в машине находится спящий водитель, и эвакуировали транспортное средство вместе с ним.

Инцидент произошел 30 декабря 2020 года в пять утра на Средней Переяславской улице в Москве. Мужчина проснулся по пути на штрафстоянку и стал сигналить своим «похитителям», чтобы привлечь их внимание. Он также снял видео из салона своего автомобиля и выложил его в Сеть. Как сообщил сам автор ролика, эвакуаторщики извинились за свой поступок.