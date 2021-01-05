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Петербуржец расправился с женой и погиб 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Петербуржец расправился с женой и погиб
Фото: РИА НОВОСТИ
Житель Санкт-Петербурга изрезал жену ножом и упал с балкона, в попытке сбежать от полицейских. И женщина, и мужчина погибли, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, инцидент произошел сегодня около часа ночи на проспекте Просвещения. Мужчина заявил, что на него якобы напали черные риелторы, и он собирается выброситься в окно.
Вызванные на место происшествия полицейские приняли решение вскрыть дверь. Попав в квартиру, стражи порядка обнаружили, что 41-летняя жена агрессора ранена, а сам он пытается сбежать, перелезая через балкон к соседям.
В итоге 46-летний мужчина сорвался с 7 этажа и полученных травм скончался. Его жене вызвали «скорую», но врачам не удалось ее спасти, женщина также умерла, пишет издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее житель Омска проломил жене голову замороженной рыбой. 37-летний мужчина приревновал жену, они начали ссориться, он вытащил из морозилки рыбу и начал избивать ею супругу. Женщина получила серьезную травму головы и перелом пальца. Против ее мужа возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Фонтанка.Ру
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