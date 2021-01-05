Заядлый охотник открыл огонь в Москве и угрожал взорвать гранату

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Москва

Опубликовано видео задержания стрелявшего в Москве мужчины 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
В Москве мужчина устроил стрельбу в подъезде жилого дома. В многоэтажке на улице Васильцовский стан местный житель открыл огонь, после чего забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату.
Очевидцы сняли на камеру, как, находясь на последнем этаже дома, мужчина несколько раз вылезает в окно, пытаясь сбежать. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
В итоге нарушителя задержали стражи порядка. Как сообщают СМИ, дебошир является любителем охоты, на него зарегистрировано несколько единиц огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, в ЖК «Солнцево парк» в новогодние праздники устроили стрельбу.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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