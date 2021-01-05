В Сочи ликвидировали возгорание сухой травы 

Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Сочи. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным главка, возгорание возникло в понедельник вечером в селе Нижняя Шиловка на ул. Светогорской.
"В 22:57 мск пожар ликвидирован на пощади 250 кв. м", — сказали в пресс-службе.
На месте работали 16 человек личного состава МЧС России и пять единиц техники.
В пресс-службе добавили, что на утро вторника в Сочи действуют два очага возгорания лесной подстилки в селе Пластунка и в селе Дагомыс. Всего к тушению привлекли 40 человек и семь единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.
"На месте пожара и в Главном управлении организована работа оперативного штаба. Осуществляется мониторинг складывающийся обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — заключили в ведомстве.