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В Сочи ликвидировали возгорание сухой травы 

ТАСС 1 час назад
В Сочи ликвидировали возгорание сухой травы
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Сочи. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным главка, возгорание возникло в понедельник вечером в селе Нижняя Шиловка на ул. Светогорской.

"В 22:57 мск пожар ликвидирован на пощади 250 кв. м", — сказали в пресс-службе.

На месте работали 16 человек личного состава МЧС России и пять единиц техники.
В пресс-службе добавили, что на утро вторника в Сочи действуют два очага возгорания лесной подстилки в селе Пластунка и в селе Дагомыс. Всего к тушению привлекли 40 человек и семь единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

"На месте пожара и в Главном управлении организована работа оперативного штаба. Осуществляется мониторинг складывающийся обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — заключили в ведомстве.

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Происшествия , МЧС , Краснодарский Край , Сочи
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