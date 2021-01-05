В Сочи ликвидировали возгорание сухой травы 

Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Сочи . Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным главка, возгорание возникло в понедельник вечером в селе Нижняя Шиловка на ул. Светогорской.

"В 22:57 мск пожар ликвидирован на пощади 250 кв. м", — сказали в пресс-службе.

На месте работали 16 человек личного состава МЧС России и пять единиц техники.

В пресс-службе добавили, что на утро вторника в Сочи действуют два очага возгорания лесной подстилки в селе Пластунка и в селе Дагомыс. Всего к тушению привлекли 40 человек и семь единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.