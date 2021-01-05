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В Новосибирске обнаружили обезглавленное тело 48-летнего мужчины 

runews24.ru и ещё 1 1 час назад
В Новосибирске обнаружили обезглавленное тело мужчины
Фото: ТАСС
Тело погибшего новосибирца в его квартире, расположенной в доме в Советском районе, обнаружила пожилая мать.
Находясь в квартире, женщина едва не лишилась чувств, ведь там она увидела тело сына без головы.
Прибывшие на место полицейские вскоре отыскали голову — она находилась под окнами дома на улице Иванова, где и произошло убийство. Голова была завернута в полиэтиленовый пакет, поэтому никто не обращал внимания на нее.
По статье об убийстве уже возбудили уголовное дело. К настоящему времени все участники преступления задержаны, ими являются ранее судимые собутыльники погибшего — мужчина и женщина. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, который в итоге закончился убийством.
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