В Новосибирске обнаружили обезглавленное тело мужчины

Тело погибшего новосибирца в его квартире, расположенной в доме в Советском районе, обнаружила пожилая мать.

Находясь в квартире, женщина едва не лишилась чувств, ведь там она увидела тело сына без головы.

Прибывшие на место полицейские вскоре отыскали голову — она находилась под окнами дома на улице Иванова, где и произошло убийство. Голова была завернута в полиэтиленовый пакет, поэтому никто не обращал внимания на нее.

По статье об убийстве уже возбудили уголовное дело. К настоящему времени все участники преступления задержаны, ими являются ранее судимые собутыльники погибшего — мужчина и женщина. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, который в итоге закончился убийством.