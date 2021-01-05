Суд в Лондоне отказался выдать Джулиана Ассанжа США

Суд в Лондоне отказал в выдаче США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это решение вызвало одобрительные возгласы и крики у здания Центрального уголовного суда Англии и Уэльса, где собрались сторонники Ассанжа и репортеры.

Сам Ассанж, который пришел на заседание в синем костюме и зеленой маске на лице, слушал решение, закрыв глаза. Судья Ванесса Барайтсер объяснила отказ в экстрадиции тем, что опасается за психическое здоровье Ассанжа. Он страдает аутизмом и депрессией. Его состояние может серьезно ухудшиться в одиночном заключении в США, посчитала она.

По мнению судьи, американская система не способна предотвратить самоубийства, к которому склонен Ассанж. А британская предупредить суицид может, уверена Барайтсер. Сейчас Ассанж находится в тюрьме строго режима Белмарш в лондонском пригороде. Ее называют «британским Гуантанамо» из-за максимально жесткого порядка.

Отказ в экстрадиции для многих стал неожиданностью. У США были весомые аргументы, и со Штатами Великобритания в таких делах обычно сотрудничает. Но с юридической точки зрения придраться к решению судьи сложно, считает международный адвокат Дмитрий Гололобов

Дмитрий Гололобов, международный адвокат: «Ассанж уже достаточно намучался, по факту он восемь лет сидит, если считать сидение в эквадорском посольстве. Его многим жалко, выглядит он не лучшим образом. Юристам, которые связаны с экстрадицией, логика понятна, поэтому я ничего удивительного не вижу. Это кажется, что это политическое дело, а дело сугубо юридическое. Не первый раз Штаты требуют, и не первый раз им отказывают. Три года назад Штатам не выдали английского хакера, поскольку у него был ряд психических заболеваний. Суд счел, что ему будет невыносимо в американской тюрьме, особенно в ожидании приговора. Невыдача Ассанжа укладывается в эту логику».

Американская сторона собирается обжаловать решение. На апелляцию отведено две недели. Впрочем, адвокаты Ассанжа готовы к многолетней тяжбе, если дело дойдет до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека

В среду же суд должен рассмотреть прошение Ассанжа об освобождении под залог. Защита заявляет: есть «серьезные основания», чтобы основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы. При этом предыдущее поведение Ассанжа говорит не в пользу залога. В 2012 году австралиец нарушил условия домашнего ареста и сбежал в посольство Эквадора в Лондоне, где провел несколько лет пока его не задержали в 2019 году. Тот арест был связан с обвинениями в сексуальном насилии, которые против него выдвинула шведская прокуратура по заявлению нескольких женщин. Позже дело было закрыто.

Потом прозвучали обвинения от США — в шпионаже и раскрытии секретной информации. Всего 18 эпизодов. Ассанж публиковал на своем сайте WikiLeaks документы о военных преступлениях в Ираке и Афганистане, в американской тюрьме Гуантанамо. В США теперь ему грозит до 175 лет заключения, подсчитали адвокаты.

Владимир Васильев. Сайт WikiLeaks, который десять лет назад гремел своими разоблачениями, сегодня уже не работает. Последнее обновление было около двух лет назад. Почему ресурс угас? Рассуждает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН: «Может быть, вся система WikiLeaks была в той или иной форме взята под контроль. На сегодняшний день использование WikiLeaks в таких разоблачительных целях стало довольно, может быть, небезопасным. Может быть, оно стало небезопасным и для самого Ассанжа. Если бы WikiLeaks действовал по-прежнему, сливал что-то, а Ассанж где-то сидел — считалось бы, что создана какая-то сеть, которая функционирует помимо Ассанжа. А раз так, то он мог быть истребован правоохранительными органами , которые могли его спросить, как работает эта сеть, и через что получается соответствующего рода информация».

Образ самого Ассанжа как борца за свободу информации за прошедшие годы померк. И виноват в этом прежде всего сам разоблачитель. Слишком много вокруг него было скандалов, и касались они не только сексуального насилия. Укрываясь в посольстве Эквадора, Ассанж вел себя по отношению к дипломатам не очень корректно. Ругался с ними, портил ковры, не убирался за собой и редко мылся.