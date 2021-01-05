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Неадекватный мужчина устроил стрельбу в Москве 

News.ru 57 минут назад
Неадекватный мужчина устроил стрельбу в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в Москве, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Сегодня около 21:00 в подъезде дома на улице Васильцовский Стан мужчина в неадекватном состоянии из предмета, похожего на ружьё, произвёл несколько выстрелов, — цитирует сообщение РИА Новости.

В полиции отмечают, что пострадавших при этом не оказалось. На месте находятся сотрудники полиции и СОБРа Росгвардии Москвы, приняты меры к задержанию. Личность злоумышленника пока не установили.
Как писал NEWS.ru, житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу рядом со школой из-за катания на ватрушке по снегу.
Инцидент произошёл вечером 26 декабря на территории школы на улице Мокколовской в Шушарах. Девушка каталась на ватрушке, которая была прикреплена к машине её 32-летнего приятеля. Это не понравилось 50-летнему местному жителю. Между ними вспыхнул конфликт. В результате петербуржец трижды выстрелил в воздух из травматического пистолета.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , РИА Новости , Москва , Санкт-Петербург
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