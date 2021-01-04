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Женщина умерла спустя два дня после прививки вакциной Pfizer 

Вероника Полынина 9 минут назад
Женщина умерла спустя два дня после прививки вакциной Pfizer
Фото: Reuters
В Португалии 41-летняя женщина умерла через два дня после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает издание Euro Weekly.
Соня Асеведо работала в институте онкологии в Порто и получила вакцину наряду еще с 537 работниками учреждения.
Соне сделали прививку 30 декабря, после этого она не ощущала никаких побочных эффектов, однако 1 января женщина скоропостижно скончалась.

«Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — сказал отец Сони Абилио Асеведо новостному агентству Correio da Manha.

В ближайшие дни будут готовы результаты вскрытия, которые помогут установить причину смерти.
Как сообщал «Рамблер», это не первый летальный случай после вакцинации Pfizer/BioNTech. В ходе испытаний вакцины, умерли шесть человек. В Израиле скончались два пожилых мужчины, получивших прививку. Также сообщалось о смерти пожилого пациента дома престарелых в Швейцарии.
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Происшествия , Pfizer
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