Женщина умерла спустя два дня после прививки вакциной Pfizer 

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Португалии 41-летняя женщина умерла через два дня после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает издание Euro Weekly.

Соня Асеведо работала в институте онкологии в Порто и получила вакцину наряду еще с 537 работниками учреждения.

Соне сделали прививку 30 декабря, после этого она не ощущала никаких побочных эффектов, однако 1 января женщина скоропостижно скончалась.

«Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — сказал отец Сони Абилио Асеведо новостному агентству Correio da Manha.

В ближайшие дни будут готовы результаты вскрытия, которые помогут установить причину смерти.