В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4 

"От начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 11.40 по мск было зарегистрировано сейсмособытие в 5 км севернее от города Дербента на глубине 10 км магнитудой 3,4 в эпицентре. По информации от ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало", — говорится в сообщении.