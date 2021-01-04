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Награждённого Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске 

News.ru 41 минуту назад
Бизнесмена Павлова убили в магазине на почве личной неприязни
Фото: Артем Павлов/vk.com
49-летнего бизнесмена Артёма Павлова убили в Челябинске. Нападение произошло 31 декабря 2020 года.
Мужчина находился на своём рабочем месте в магазине игрушек на улице Цвиллинга. Злоумышленник накинулся на бизнесмена с топором. Пострадавший скончался в больнице. Нападавшего ищет полиция.
Друг погибшего Станислав Тягунов считает, что Павлова убили на почве личной неприязни. В беседе с 74.ru он рассказал, что его друг учредил военно-исторический клуб «Дивизион», помогал ветеранам, участвовал в мероприятиях, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. За это он получил награду от российского лидера Владимира Путина.
У погибшего остались жена и взрослая дочь. Тягунов подчеркнул, что его друга будут провожать достойно, с салютом.
Как писал NEWS.ru, в Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийстве и расчленении трёх человек. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
80-летнюю женщину задержали после того, как в конце января 2019 года в хабаровском посёлке Берёзовка были найдены останки мужчины, которому пенсионерка сдавала комнату. Она зарубила постояльца топором, а останки выбросила недалеко от дома. Ранее Жукова убила 77-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку, которые проживали в её квартире.
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Происшествия , Артем Павлов , Владимир Путин , Челябинск , Челябинская Область
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