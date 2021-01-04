Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро

На станции метро «Войковская» в Москве мужчина спрыгнул на пути. Гуляющего по рельсам пассажира сняли на камеру очевидцы.

На кадрах видно, что прогулке неадекватного гражданина помешал полицейский. Он спустился вниз и стал вытаскивать нарушителя на перрон. Вероятней всего, «храбрец» находился в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием запрещенных препаратов. Он совсем не собирался прерывать свой опасный «променад» и потребовал от стража порядка убрать от него руки.