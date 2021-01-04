Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Гуляющий на путях в московском метро пассажир попал на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
На станции метро «Войковская» в Москве мужчина спрыгнул на пути. Гуляющего по рельсам пассажира сняли на камеру очевидцы.
На кадрах видно, что прогулке неадекватного гражданина помешал полицейский. Он спустился вниз и стал вытаскивать нарушителя на перрон. Вероятней всего, «храбрец» находился в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием запрещенных препаратов. Он совсем не собирался прерывать свой опасный «променад» и потребовал от стража порядка убрать от него руки.
Напомним, ранее мужчина намеренно спрыгнул на рельсы на станции метро «Косино», его прыжок зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь нарушителю грозит штраф.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение