Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19

Петербурге мужчина умер в аптеке, покупая лекарства от коронавируса. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «78 | Новости». ЧП произошло на Коломяжском проспекте.

Покупатель передал фармацевту рецепт, и тут внезапно ему стало плохо. Задыхаясь, он присел на корточки, а затем упал без сознания. Сотрудники аптеки оказали ему первую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. Причина его смерти выясняют эксперты.