Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19

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Москва

Внезапная смерть россиянина в аптеке попала на видео 

Алевтина Жаркова 11 минут назад
В Петербурге мужчина умер в аптеке, покупая лекарства от коронавируса. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «78 | Новости». ЧП произошло на Коломяжском проспекте.
Покупатель передал фармацевту рецепт, и тут внезапно ему стало плохо. Задыхаясь, он присел на корточки, а затем упал без сознания. Сотрудники аптеки оказали ему первую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. Причина его смерти выясняют эксперты.
Ранее сообщалось, что в городе Волжском в результате прорыва трубы с кипятком мужчина провалился в яму в асфальте. Всего пострадали четыре человека, двое оказались в реанимации.
Происшествия , Видео
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