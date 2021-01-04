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В Испании обнаружили тело мужчины без гениталий 

Lenta.ru 2 часа назад
В Испании обнаружили тело мужчины без гениталий
Фото: Reuters
Испанские полицейские муниципалитета Палау-coлитa-де-Плегаманс (входит в провинцию Барселона) обнаружили тело мужчины без гениталий, сообщает издание el Món.
В полицию позвонил сосед погибшего, который заметил его отсутствие. По прибытии сотрудники правопорядка нашли тело на полу со спущенными штанами и глубоким порезом в области гениталий. Самих половых органов нигде не было. В помещении также лежало много собачьих экскрементов.
Согласно первичным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила не по естественным причинам. Также к ампутации гениталий не причастны собаки, поскольку органы были отрезаны острым предметом.
Согласно одной из предварительных версий, мужчина мог быть убит в другом месте, потом его труп перенесли в дом. Полиция проводит расследование и ищет предполагаемых убийц.
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Происшествия , Испания , Калининградская Область , Светлый
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