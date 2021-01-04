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Москва

Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео 

Алевтина Жаркова 55 минут назад
В Уфе местный житель «сразился» с лифтом в многоквартирном доме. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в кабине подъемного механизма. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале Mash.
Молодой человек сначала нанес удар по металлическим дверям, а затем попытался сорвать видеокамеру. Но несмотря на все усилия его затея не увенчалась успехом. Добравшись на нужный этаж, горе-вояка ретировался.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники житель Москвы вместо фейерверков «запустил в небо» автоматную очередь.
Происшествия , Видео
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