Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео 

Уфе местный житель «сразился» с лифтом в многоквартирном доме. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в кабине подъемного механизма. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале Mash.

Молодой человек сначала нанес удар по металлическим дверям, а затем попытался сорвать видеокамеру. Но несмотря на все усилия его затея не увенчалась успехом. Добравшись на нужный этаж, горе-вояка ретировался.