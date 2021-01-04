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В Кемерове продлили режим «черного неба» 

runews24.ru и ещё 2 21 час назад
В Кемерове продлили режим «черного неба»
Фото: Открытые источники
Из-за сильных морозов и безветрия власти Кемерово продлили в городе режим «черного неба».
По сведениям министерства экологии и природных ресурсов Кемеровской области, режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Кемерово еще 2 января и должен был действовать в течение суток. Однако погодные условия не позволили его отменить.
Из-за безветрия и сильных морозов в атмосферном воздухе города скопилось большое количество загрязняющих веществ. Кемеровским предприятиям было рекомендовано начать реализацию мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу в соответствии с объявленной степенью опасности до 18.00 6 января.
Также режим «черного неба» был введен до 18.00 5 января в Прокопьевске и Новокузнецке. До настоящего времени распоряжение остается в силе.
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Происшествия , Кемерово , Кемеровская Область , Новокузнецк , Прокопьевск
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