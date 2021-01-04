В Кемерове продлили режим «черного неба» 

Из-за сильных морозов и безветрия власти Кемерово продлили в городе режим «черного неба».

По сведениям министерства экологии и природных ресурсов Кемеровской области, режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Кемерово еще 2 января и должен был действовать в течение суток. Однако погодные условия не позволили его отменить.

Из-за безветрия и сильных морозов в атмосферном воздухе города скопилось большое количество загрязняющих веществ. Кемеровским предприятиям было рекомендовано начать реализацию мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу в соответствии с объявленной степенью опасности до 18.00 6 января.

Также режим «черного неба» был введен до 18.00 5 января в Прокопьевске и Новокузнецке. До настоящего времени распоряжение остается в силе.