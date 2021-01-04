Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск

Мужчина сорвал вылет самолета из Москвы в Челябинск, устроив на борту дебош. По сообщениями в СМИ, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался надеть защитную маску. Видео инцидента публикует Telegram-канал RT.
Авиапроисшествие в аэропорту «Шереметьево» произошло 2 января. Рейс Москва — Челябинск задерживался из-за скандала, который случился в салоне воздушного судна с одним из туристов. Мужчина не захотел подчиниться требованиям бортпроводников и надеть индивидуальное средство защиты. После этого в самолет явились полицейские и вывели несговорчивого хулигана.
Ранее сообщалось, что самолет рухнул на жилой дом в США.