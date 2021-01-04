В Москве нашли тело женщины с заклеенным ртом 

Тело женщины, рот которой был заклеен скотчем, обнаружено в квартире в Стрельбищенском переулке Москвы . Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, женщина не выходила на связь с родственниками с 25 декабря.

На кровати в квартире были найдены следы крови, однако точная причина смерти женщины пока не установлена.

«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге за сутки были сделаны две страшные находки: в колодце нашли человеческие кости, а в подвале — мумифицированные останки, разложенные по пакетам.