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В Москве нашли тело женщины с заклеенным ртом 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
В Москве нашли тело женщины с заклеенным ртом
Фото: РИА Новости
Тело женщины, рот которой был заклеен скотчем, обнаружено в квартире в Стрельбищенском переулке Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации издания, женщина не выходила на связь с родственниками с 25 декабря.
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На кровати в квартире были найдены следы крови, однако точная причина смерти женщины пока не установлена.
«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге за сутки были сделаны две страшные находки: в колодце нашли человеческие кости, а в подвале — мумифицированные останки, разложенные по пакетам.
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Происшествия , РЕН ТВ
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