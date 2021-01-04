Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков

В Краснодарском крае местный житель заминировал железнодорожный мост, расположенный над автодорогой. Инцидент произошел 28 декабря на перегоне Староминская — Орловка — Кубанская.
Telegram-канал BAZA публикует видео оперативного мероприятия, в ходе которого подозреваемый назвал мотивы своего поступка. Мужчина сообщил, что намеривался припугнуть силовиков, которые якобы «курируют наркоту». По его словам, сотрудники правоохранительных органов преследуют его по всей России. Задержанный также заявил, что хотел сбежать на Украину.
Ранее сообщалось, что автомойщик в новогоднюю ночь угнал иномарку и врезался на ней в театр в центре Москвы.