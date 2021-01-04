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Москва

Пистолет-пулемет Шпагина 1941 года выпуска обнаружил дворник при уборке подъезда дома в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Дворник нашел в подъезде дома в Москве пистолет-пулемёт образца 1941 года
Фото: : wikimedia.org
Пистолет-пулемет Шпагина 1941 года выпуска обнаружил дворник при уборке подъезда нежилого дома в Басманном районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«3 января в полицию поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новорязанская, д. 31/7, стр. 5, при уборке подъезда №4 дворник обнаружил предмет конструктивно схожий с пистолетом-пулеметом Шпагина со следами коррозии. При разделении магазина пистолета пулемета от корпуса, при осмотре, патронов не обнаружено», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что согласно экспертизе находка является 7.62 мм пистолетом-пулеметом образца 1941 года системы Шпагина (ППШ) и является боевым ручным стрелковым оружием.
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