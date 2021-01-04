Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке

Татарстане пьяный ведущий устроил массовую драку на вечеринке в новогоднюю ночь. В одном из ресторанов города Казани празднование Нового года закончилось потасовкой из-за тамады.

Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Пресс-Хата». Как утверждают свидетели происшествия, мужчина перебрал с алкоголем, схватил стул и бросил его в одного из посетителей заведения. После чего уже в ведущего праздничного вечера полетела со стола посуда.