Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке

В Татарстане пьяный ведущий устроил массовую драку на вечеринке в новогоднюю ночь. В одном из ресторанов города Казани празднование Нового года закончилось потасовкой из-за тамады.
Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Пресс-Хата». Как утверждают свидетели происшествия, мужчина перебрал с алкоголем, схватил стул и бросил его в одного из посетителей заведения. После чего уже в ведущего праздничного вечера полетела со стола посуда.
Ранее сообщалось, что в пригороде Барселоны полицейские штурмовали нелегальную рейв-вечеринку. Вопреки запретам властей там собрались 300 любителей электронной музыки.