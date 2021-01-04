Обвиняемая в трех убийствах пенсионерка Жукова умерла от COVID-19

Хабаровске скончалась пенсионерка-«потрошитель». Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трёх человек, умерла от коронавируса.

В конце января 2019 года в посёлке Берёзовка нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю женщину, которая сдавала ему комнату. Позднее следствие выяснило, что она причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в её квартире.

Всех троих жертв обвиняемая убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома.

Экспертиза признала преступницу вменяемой, напоминает издание «Аргументы и факты».