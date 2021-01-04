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Криминальный авторитет из Грузии задержан в аэропорту Одессы 

Ura.Ru 42 минуты назад
Криминальный авторитет из Грузии задержан в аэропорту Одессы
Фото: РИА Новости
В аэропорту Одессы задержан вор в законе Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский). Он пытался депортироваться из Белоруссии.

«В ночь на воскресенье, 3 декабря 2021, авиарейсом сообщением «Минск — Одесса» в Украину из Республики Беларусь прибыл 39-летний Миндия Горадзе, который известен в статусе так называемого вора в законе по кличке «Лавасоглы Батумский», — пишет Dетектив-Info со ссылкой на свой источник. Уточняется, что Горадзе является гражданином Грузии, однако при себе он не имел документа, удостоверяющего личность. Поэтому сотрудники Государственной пограничной службы запретили мужчине въезд на территорию Украины.

В аэропорту Батумский начал нарушать общественный порядок и угрожать нанесением себе телесных повреждений, если его отправят в Минск. Тогда командир экипажа лайнера предоставил письменный отказ перевозить криминального авторитета и его сняли с самолета и оставили под охраной пограничников в аэропорту Одессы. Сам вор в законе грозит порезать себе вены в случае повторной попытки депортировать его в Белоруссию.
В прошлом Горадзе неоднократно замечали в окружении криминального авторитета Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), который был убит 18 августа 2016 года по приказу вора в законе Надира Салифова по кличке Гули, пишет «Царьград». Последнего позже также убили соратники Джаниева.
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Происшествия , В мире , Надир Салифов , Царьград ТВ
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