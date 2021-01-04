Жилой дом горит под Владимиром, эвакуированы 24 человека

В жилом доме в городе Собинка Владимирской области произошел пожар. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что квартира загорелась по адресу улица Рабочий проспект, дом 7. По данным ведомства, горение происходило в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 квадратных метров, а также горение части чердачного помещения на площади 1500 «квадратов».
Уточняется, что из дома эвакуировали 24 человека, в числе которых трое детей. Также из пожара спасли одного человека, передает ТАСС.