Экс-сотрудник СБУ расстрелял компанию отдыхающих в Одессе 

Бывший сотрудник СБУ открыл огонь из травматического пистолета по компании отдыхающих в праздники людей. Как позже выяснилось, в компании были двое полицейских, находившихся не при исполнении.

Происшествие случилось на улице Бочарова. Чем празднующие Новый год люди не угодили бывшему «чекисту», неизвестно. Он успел ранить двоих — полицейского и его приятеля, числившегося безработным, сообщает «Думская».

Компания сумела обезоружить стрелка и убежала, после чего бывший сотрудник сам направился в полицию, где заявил о нападении и грабеже. По его словам, нападавшие отобрали у него ещё и сумку с деньгами и документами.

Спустя несколько часов раненые объявились в больнице. Они представились вымышленными именами и убежали до приезда полиции. Украденный пистолет позже принёс в полицию один из участников конфликта. По его словам, стрелок открыл огонь по людям без всякой причины.

По факту происшествия назначено судебное расследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовый конфликт со стрельбой произошёл на Уральской улице на востоке Москвы в первый день 2021 года. По его итогам полиция задержала около 35 человек.