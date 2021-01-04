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Москва

Соседка рассказала о питомнике, где собака насмерть загрызла ребенка 

РИА Новости 16 минут назад
Подробности о питомнике, где собака насмерть загрызла ребенка
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
Жительница подмосковной Ивантеевки, живущая по соседству с питомником, где собака насмерть загрызла ребенка, рассказала РЕН ТВ о хозяевах животных.
Ранее в подмосковном главке Следственного комитета сообщили РИА Новости, что в Ивантеевке собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. После гибели ребенка возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура Московской области начала проверку.
Женщина отметила, что раньше у питомника был другой хозяин. При этом нынешняя хозяйка животных, по утверждению соседки, любит выпить.
Она также рассказала, что собаки часто бегали без присмотра и громко лаяли. "Сейчас их не видно. Раньше, бывало, лают, шум как поднимут. Мы тоже ходили на них писать (жалобы. — прим. ред.)", — сообщила женщина.
Жительница Ивантеевки добавила, что восемь лет назад псы из питомника загрызли ее лайку.
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Происшествия , СКР , РЕН ТВ , РИА Новости , Ивантеевка , Московская область
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