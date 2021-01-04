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Москва

Беременная звезда Instagram неожиданно умерла во время завтрака 

News.ru и ещё 1 35 минут назад
Беременная звезда Instagram умерла при загадочных обстоятельствах
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Беременная пятым ребёнком Instagram-блогер Эмили Митчелл умерла при загадочных обстоятельствах. Эмили вела страничку о семейной жизни, на её блог были подписаны 143 тыс. человек.
О смерти блогера со ссылкой на родственников сообщил портал Eonline.

Эм пила свой утренний кофе и завтракала, но вдруг потеряла сознание, — рассказали родственники звезды.

Приехавшие врачи пытались привести многодетную мать в чувство, но их попытки оказались тщетными. Эмили Митчелл была на 16-й неделе беременности. Накануне она объявила подписчикам, что собирается делать пятое кесарево сечение.
Врачи пока не установили причину смерти звезды Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что второклассник внезапно умер на уроке в Магнитогорске Челябинской области. Он наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал.
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