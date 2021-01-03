В результате стрельбы в Техасе погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в одной из церквей американского города Уайнона (штат Техас). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC со ссылкой на данные местных властей.

Как уточняет телекомпания, в результате стрельбы погиб священник, вступивший в воскресенье утром в перепалку с мужчиной, который прятался в одной из местных церквей. По данным ABC, мужчина выстрелил в священника из оружия, которое ранее отобрал у него. По данным властей, пострадали еще по меньшей мере два человека.