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ABC: один человек погиб в результате стрельбы в Техасе 

ТАСС и ещё 1 22 минуты назад
В результате стрельбы в Техасе погиб человек
Фото: Reuters
По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в одной из церквей американского города Уайнона (штат Техас). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC со ссылкой на данные местных властей.
Как уточняет телекомпания, в результате стрельбы погиб священник, вступивший в воскресенье утром в перепалку с мужчиной, который прятался в одной из местных церквей. По данным ABC, мужчина выстрелил в священника из оружия, которое ранее отобрал у него. По данным властей, пострадали еще по меньшей мере два человека.
Представитель местного полицейского управления указал, что подозреваемый задержан. Губернатор Техаса Грег Эбботт выступил с соболезнованиями в адрес семьи погибшего и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.
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Происшествия , МВД , телеканал АВС , Нью-Йорк , США
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