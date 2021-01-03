Из-под тротуара в Петербурге вырвалось пламя после замыкания

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Участок тротуара в центре Петербурга повредился после короткого замыкания на силовом кабеле с последующим выбросом пламени, сообщает городское управление МЧС России.

Как отмечает ведомство, около 19:38 мск поступило сообщение о взрыве в Центральном районе, на Садовой улице, 17.

"По прибытии установлено, что произошло, предположительно, короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили, уточняет ГУ МЧС.