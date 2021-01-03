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В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя 

РИА Новости и ещё 2 39 минут назад
Из-под тротуара в Петербурге вырвалось пламя после замыкания
Фото: РИА Новости
Участок тротуара в центре Петербурга повредился после короткого замыкания на силовом кабеле с последующим выбросом пламени, сообщает городское управление МЧС России.
Как отмечает ведомство, около 19:38 мск поступило сообщение о взрыве в Центральном районе, на Садовой улице, 17.

"По прибытии установлено, что произошло, предположительно, короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Утечки газа на месте происшествия не обнаружили, уточняет ГУ МЧС.
Приезда специалистов ПАО "Россети Ленэнерго" ожидают в ближайшее время.
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Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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