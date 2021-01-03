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Пьяного пассажира сняли с рейса из Москвы в Челябинск 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Пьяного пассажира сняли с рейса из Москвы в Челябинск
Фото: РИА Новости
С рейса в Челябинск сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево сняли пьяного пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сообщение о том, что на борт самолета Москва — Челябинск требуется наряд полиции поступило от командира воздушного судна. Самолет находился на стоянке летного поля", — говорится в сообщении.

Полицейские установили пассажира 1973 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.
Ранее дебошира сняли с рейса за отказ соблюдать масочный режим. Мужчина устроил скандал на борту самолета, который должен был лететь в Москву из Астрахани.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , Астраханская Область , Астрахань , Москва , Челябинск , Челябинская Область
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