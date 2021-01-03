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СМИ: в Индии 22 человека погибли на похоронах 

News.ru и ещё 7 22 минуты назад
22 человека погибли на похоронах в Индии из-за обрушения крыши
Фото: Twitter
В Индии произошёл несчастный случай на похоронах. Во время траурной церемонии в крематории в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш из-за дождя обрушилась крыша здания.
Жертвами инцидента стали 22 человека. Как сообщает телеканал NDTV, из десятков людей, оказавшихся под завалами, 38 были спасены. Спасательная операция продолжается, на месте работают полицейские наряды и пожарные бригады. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
По последним данным, сотрудники спецслужб спустя несколько часов после происшествия всё ещё разбирают завалы. Они предполагают, что на месте разрушенного здания могут оставаться люди.
С соболезнованиями выступили президент Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди. Главный министр штата Йоги Адитьянатх дал поручение выплатить семьям пострадавших по 200 тысяч рупий ($2,7 тысячи). Он обратился к местным властям с требованием провести расследование и выяснить причины трагедии.
Инцидент произошёл в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш. Правительство штата занимается спасательными операциями. Я выражаю соболезнования семьям погибших в этой катастрофе, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал Моди в Twitter.
Ранее NEWS.ru писал, что разрешение использования в Индии двух вакцин от коронавируса глава правительства страны Нарендра Моди назвал «решительным переломом в борьбе с инфекцией».
Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий одобрил экстренное использование вакцин, производимых Институтом сыворотки Индии и местной компанией Bharat Biotech. Первый выпускает препарат, созданный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вторая — собственную вакцину Covaxin.
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Происшествия , Нарендра Моди , Индия
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