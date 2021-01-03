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В Красноярском крае произошел пожар на складе 

ТАСС и ещё 3 47 минут назад
В Красноярском крае произошел пожар на складе
Фото: РИА Новости
Склад горит в городе Ачинске Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Ачинск, ул. Манкевича, 37. В 18:19 (14:19 мск) на территории склада загорание дощато-бетонного строения на площади 1 000 кв. м", — сказали в главке МЧС, уточнив, что помещение использовали под стоянку автомобилей.

Пострадавших нет. В 19:18 (15:18 мск) пожар локализован.
В тушении задействованы 31 человек и девять единиц техники.
Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу расположена хлебная база.
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Происшествия , МЧС , Ачинск , Красноярск , Красноярский Край
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