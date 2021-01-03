В Красноярском крае произошел пожар на складе 

Склад горит в городе Ачинске Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.
"Ачинск, ул. Манкевича, 37. В 18:19 (14:19 мск) на территории склада загорание дощато-бетонного строения на площади 1 000 кв. м", — сказали в главке МЧС, уточнив, что помещение использовали под стоянку автомобилей.
Пострадавших нет. В 19:18 (15:18 мск) пожар локализован.
В тушении задействованы 31 человек и девять единиц техники.
Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу расположена хлебная база.