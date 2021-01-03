Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году 

Восемь человек погибли в аварии в Туве, еще трое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 953-м километре федеральной автодороги Р-257, в нем столкнулись два автомобиля. Кадры с места ДТП публикует информационный портал «Известие».
По предварительным данным, причиной аварии мог стать выезд одного из водителей транспортного средства на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области перевернулся рейсовый автобус. Одна пассажирка погибла, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.