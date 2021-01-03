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Тела четырех человек обнаружили в частном доме в Ростовской области 

ТАСС 19 минут назад
В частном доме под Ростовом найдены тела четырех человек
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку в связи с обнаружением в частном доме в городе Сальске Ростовской области тел четырех человек, в том числе одного ребенка. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"В городе Сальске в частном домовладении обнаружены тела четырех человек — трех взрослых и одного несовершеннолетнего. Все являются членами одной семьи. Сотрудниками Следственного комитета проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Представитель СК добавил, что следователи выехали на место происшествия и приступили к осмотру. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС
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