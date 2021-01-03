В частном доме под Ростовом найдены тела четырех человек

Следователи проводят проверку в связи с обнаружением в частном доме в городе Сальске Ростовской области тел четырех человек, в том числе одного ребенка. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.
"В городе Сальске в частном домовладении обнаружены тела четырех человек — трех взрослых и одного несовершеннолетнего. Все являются членами одной семьи. Сотрудниками Следственного комитета проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
Представитель СК добавил, что следователи выехали на место происшествия и приступили к осмотру. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.