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Москва

Торговый автомат упал на ребёнка в «Москва-Сити» 

News.ru 9 минут назад
Торговый автомат упал на ребёнка в «Москва-Сити»
Фото: РИА Новости
Маленький мальчик был госпитализирован в российской столице из комплекса зданий «Москва-Сити» с серьёзными травмами.
Инцидент произошёл вечером 2 января. На четырёхлетнего ребёнка упал торговый автомат. Его доставили больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы, передаёт MK.RU.
Другие подробности происшествия неизвестны. Также пока нет комментариев представителей комплекса «Москва-Сити», полиции или медицинского учреждения, куда отвезли ребёнка.
Ранее семилетний мальчик получил серьёзную травму головы в результате падения на него боксёрской груши во время тренировки в Тамбове. Инцидент произошёл 8 ноября в одном из молодёжных спортивных учреждений города. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Также сообщалось, что 11-летняя спортсменка погибла 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Московский комсомолец
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