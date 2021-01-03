Торговый автомат упал на ребёнка в «Москва-Сити» 

Маленький мальчик был госпитализирован в российской столице из комплекса зданий «Москва-Сити» с серьёзными травмами.

Инцидент произошёл вечером 2 января. На четырёхлетнего ребёнка упал торговый автомат. Его доставили больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы, передаёт MK.RU.

Другие подробности происшествия неизвестны. Также пока нет комментариев представителей комплекса «Москва-Сити», полиции или медицинского учреждения, куда отвезли ребёнка.

Ранее семилетний мальчик получил серьёзную травму головы в результате падения на него боксёрской груши во время тренировки в Тамбове. Инцидент произошёл 8 ноября в одном из молодёжных спортивных учреждений города. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также сообщалось, что 11-летняя спортсменка погибла 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, писал NEWS.ru.