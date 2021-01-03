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Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире 

News.ru 1 час назад
Россиянин покончил с собой в прямом эфире
Фото: depositphotos.com
Друзья и подписчики 40-летнего мужчины из Новосибирска оказались невольными свидетелями его гибели. Он покончил с собой в прямом эфире.
По информации Vesti.ru, мужчина вышел в прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» около 4 часов утра 31 декабря из своей квартиры на улице Твардовского, 8. Трансляцию он анонсировал заранее. Судя по всему, ничто не предвещало трагической развязки, но через 20 с небольшим минут он совершил суицид перед камерой. Известно, что за две недели до смерти он публиковал на своей странице стихи, которые многим напомнили прощание.
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Как передаёт «7 канал Красноярск», жена погибшего рассказала, что накануне трагедии они поругались — впрочем, пока неясно, толкнула ли ссора мужчину на такой шаг. Отмечается, однако, что он не впервые пытался свести счёты с жизнью.
У самоубийцы осталось двое детей, шести и четырёх лет. Более того, его вдова призналась, что вновь ждёт ребёнка. Следственный комитет начал проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, в общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело бывшего подполковника полиции с пулевым ранением головы. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку».
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Происшествия , СКР
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