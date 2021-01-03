Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове

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Москва

Появилось видео с места ДТП с автобусом в Ивановской области 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Ивановской области перевернулся пассажирский автобус. В салоне транспортного средства в момент аварии находились 20 человек.
Одна женщина погибла, еще 12 пассажиров пострадали, в том числе и ребенок. По предварительным данным, водитель пытался обогнать впереди идущий автомобиль, но не смог справиться с управлением. В итоге автобус вылетел с трассы и перевернулся. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в США самолет рухнул на жилой дом. Пилот и два пассажира погибли при крушении.
Происшествия , Видео
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